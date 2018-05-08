Раньери возглавит "Тоттенхэм"?

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери может возглавить "Тоттенхэм", утверждает Football Italia. Руководство лондонского клуба обеспокоено возможным уходом Роберто Покеттино по окончании сезона в "Челси" и рассматривает кандидатуру 66-летнего итальянца.



29 апреля Раньери намекнул, что может покинуть свой пост в "Нанте" из-за критики со стороны президента клуба Вальдемара Кита.



Напомним, Раньери в Англии работал в "Челси" (2000-04) и "Лестере" (2015-17). "Лис" он приводил к чемпионству в сезоне-2015/16.

