Поль Погба: "6 лет назад я впервые сыграл за "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вспомнил о своем дебюте в составе английской команды. Француз впервые вышел на поле в матче премьер-лиги в футболке "МЮ" 31 января 2012 года, когда ему было 18 лет.

"Когда-то давно... 6 лет назад я сыграл свой первый официальный матч с "МЮ". Вчерашний результат получился разочаровывающим, но мы вернемся сильнее", - написал Погба в Твиттере.