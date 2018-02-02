Поль Погба: "6 лет назад я впервые сыграл за "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вспомнил о своем дебюте в составе английской команды. Француз впервые вышел на поле в матче премьер-лиги в футболке "МЮ" 31 января 2012 года, когда ему было 18 лет.
"Когда-то давно... 6 лет назад я сыграл свой первый официальный матч с "МЮ". Вчерашний результат получился разочаровывающим, но мы вернемся сильнее", - написал Погба в Твиттере.
Once upon a time... 6 years ago I played my first official match with our team 👊🏾 Dissapointed with yesterday’s result bt we’ll come back stronger.#wecanalwaysdobetter @ManUtd #mufc pic.twitter.com/r1RI1bPUtg– Paul Pogba (@paulpogba) 1 февраля 2018 г.