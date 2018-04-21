"МЮ" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" стал первым финалистом Кубка Англии. В матче 1/2 финала подопечные Жозе Моуринью одержали волевую победу над "Тоттенхэмом" – 2:1. Хавбек лондонцев Деле Алли открыл счет уже на 11-й минуте, но через 13 минут Алексис Санчес забил ответный мяч. Победный гол - на счету Андера Эрреры.

Последний раз "МЮ" брал старейший футбольный трофей мира в 2016 году.

Второй финалист определится в матче "Челси" – "Саутгемптон" 22 апреля.

Кубок Англии

1/2 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 2:1 (1:1)

Голы: Алли, 11 (0:1). А.Санчес, 24 (1:1). Эррера, 62 (2:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия (Дармиан, 80), Смоллинг, Джоунс, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд, 83), Лукаку, А.Санчес (Феллаини, 90+6).

"Тоттенхэм": Форм, Триппьер, Д.Санчес, Фертонген, Дэйвис (Лукас, 68), Алли, Дембеле (Ваньяма, 78), Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин (Ламела, 86), Кейн.

Предупреждения: Валенсия, 27. Сон Хын Мин, 28. Алли, 50. Янг, 71. Дайер, 81. Рэшфорд, 85. Эррера, 90.

Судья: Тэйлор.

21 апреля. Лондон. Стадион "Wembley".

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