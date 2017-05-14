Муса может перейти в китайский клуб

Один из китайских клубов может приобрести нападающего "Лестера" Ахмеда Мусу летом. Сам игрок отказалась от переезда в Китай, поскольку хочет остаться в Англии и бороться за место в составе.

– Китайский клуб связался с "Лестером" по поводу перехода Ахмеда, но футболист хочет остаться в Англии, чтобы доказать свою состоятельность, – цитирует Allnigeriasoccer агента Мусы. – Он хочет отрабатывать получаемые деньги. Муса не из тех людей, которые просто сидят там, где легко получать огромную заработную плату, не прилагая для этого никаких усилий.

В текущем сезоне Муса принял участие в 20 матчах чемпионата Англии, в которых нигериец отметился 2 забитыми голами.