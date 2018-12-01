Маурисио Покеттино: "Эмери рекомендовал меня "Валенсии", когда уходил в "Спартак"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что наставник "Арсенала" Унаи Эмери рекомендовал его руководству "Валенсии", когда уходил из испанского клуба в "Спартак" в 2012 году.

- Я позвонил Эмери, который тогда перешел в "Спартак", и поблагодарил его за рекомендацию, - приводит слова Покеттино AFP. - Я все же решил остаться в "Эспаньоле". Почему он порекомендовал меня? Это вы должны спросить у него. Я не просил его об этом. Но поблагодарил коллегу, который в итоге стал для меня очень хорошим другом.

Эмери возглавлял "Спартак" в 2012 году. Покеттино руководил "Эспаньолом" с 2009 по 2012 год.

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