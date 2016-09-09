Маруан Феллаини: "На тренировках Моуринью каждый день – что-то новое"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини подчеркнул, что доволен тренировочным процессом под руководством Жозе Моуринью. Футболист дал понять: он намерен оправдать доверие португальца на поле.

– Я не удивлен, что теперь играю на своей настоящей позиции, – приводит Tmw слова Феллаини. – Моуринью хорошо знает, мои сильные качества. Ван Гал тоже верил в меня, но сейчас я играю на своей позиции. Постараюсь оправдать доверие Моуринью. Тренировки под его руководством всегда интересные. Каждый день – что-то новое.