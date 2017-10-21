Маркус Хенриксен: "Наконец-то "Халл" победил"

Полузащитник "Халл Сити" Маркус Хенриксен рад победе в матче 13-го тура чемпионшипа с "Барнсли" (1:0). По словам хавбека, теперь "тигры" должны сосредоточиться на встрече с "Ноттингем Форест", которая пройдет 28 октября.

– Наконец-то выиграли, – написал Хенриксен на своей странице в Твиттере. – Болельщики, где пальцы вверх? Теперь мы сфокусированы на матче, который пройдет в субботу.

Напомним, что для "Халла" эта победа стала первой на выезде. До этого команда Леонида Слуцкого в шести матчах потерпела три поражения и трижды сыграла вничью.