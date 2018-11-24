"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" и закрепился на первом месте

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Вест Хэм" в матче 13-го тура чемпионата Англии (4:0). Дублем в составе "горожан" отметился нападающий Лерой Сане.

"Манчестер Сити" набрал 35 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. "Вест Хэм" с 12 баллами располагается на 12-й строчке.

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13-й тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:4 (0:3)

Голы: Сильва, 11 (0:1). Стерлинг, 19 (0:2). Сане, 34 (0:3). Сане, 90+3 (0:4).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Масуаку (Крессуэлл, 46), Бальбуэна, Диоп, Райс, Обианг, Арнаутович, Антонио, Фелипе Андерсон (Лукас, 68), Диангана (Эрнандес, 55).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт, Сильва, Фернандинью, Гюндоган (Фоден, 69), Делф, Агуэро (Габриэл Жезус, 81), Стерлинг (Махрез, 74), Сане.

Судья: Марринер.

24 ноября. Лондон. Стадион "London Stadium".

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