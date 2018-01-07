Махрез в воскресенье пройдет медобследование в "Ливерпуле"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез близок к подписанию контракта с "Ливерпулем", утверждает beIN SPORTS. По информации издания, 7 января хавбек пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с "красными".

Предполагается, что клуб из одноименного города заплатит за переход 26-летнего алжирца 55 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан до лета 2022 года.

Ранее "Ливерпуль" покинул Филиппе Коутинью, перешедший в "Барселону". Соглашение 25-летнего бразильца с каталонцами рассчитано до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.

"Барселона" объявила о подписании Коутинью//

Сумма отступных в контракте Коутинью с "Барселоной" – 400 миллионов евро