Сумма отступных в контракте Коутинью с "Барселоной" - 400 миллионов евро

"Барселона" официально объявила о трансфере полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью. Сумма отступных за 25-летнего игрока в контракте с каталонским клубом составит 400 миллионов евро. Бразилец подписал соглашение с сине-гранатовыми до лета 2023 года.

Ранее СМИ сообщали, что хавбек обойдется испанцам в 160 миллионов евро. Таким образом, трансфер бразильца становится рекордным для английского футбола и вторым в истории мирового футбола после перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро (без учета перехода Кильяна Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" с арендой и суммой выкупа 145 миллиона евро плюс 35 – в качестве бонусов).

Напомним, что в текущем сезоне за мерсисайдцев Коутинью провел 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.