"Барселона" объявила о подписании Коутинью

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью перешел в "Барселону", информирует пресс-служба каталонского клуба.
Контракт с 25-летним игроком рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что бразилец обойдется сине-гранатовым в 160 миллионов евро. Таким образом, трансфер хавбека становится рекордным для английского футбола и вторым в истории мирового футбола после перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро (без учета перехода Кильяна Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" с арендой и суммой выкупа 145 миллиона евро плюс 35 - в качестве бонусов).
Напомним, в текущем сезоне за мерсисайдцев Коутинью провел 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.
❗ All the details on @FCBarcelona's new signing, @Phil_Coutinho!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 января 2018 г.
🔵🔴 #BeBarçahttps://t.co/Z95VV18J5e
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Ливерпуль
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Филиппе Коутинью
- Монако
- Кильян Мбаппе
Нудный мудрец
теперь Промес может уйти...
23:08
Russellmoto
Круто))
22:50
Бней Иегуда
Команда то у Ливера сейчас посильнее Барселоны.) Зря португалец на бабло повёлся.)
22:48
Бней Иегуда
А с кем Ливерпуль собрался выигрывать Лигу Чемпионов?) Или выход из группы для них предел мечтаний уже?))
22:46
Panuchi
надеюсь он не заиграет там . игрок то так себе
22:43
Felix BARSA
Чистый футбол закончился, скоро за миллиард начнут продавать и покупать!
22:40
tolkopositiv
Очень крутой трансфер. Именно такого игрока сейчас Барсе и не хватает.
22:37
RW_55
Барсе только Головина осталось подписать и тогда состав укомплектован
22:37
achuburov
Футбол сошел с ума
22:24