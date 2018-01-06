22:08 | Футбол — Трансферы

"Барселона" объявила о подписании Коутинью

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Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью перешел в "Барселону", информирует пресс-служба каталонского клуба.

Контракт с 25-летним игроком рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что бразилец обойдется сине-гранатовым в 160 миллионов евро. Таким образом, трансфер хавбека становится рекордным для английского футбола и вторым в истории мирового футбола после перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро (без учета перехода Кильяна Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" с арендой и суммой выкупа 145 миллиона евро плюс 35 - в качестве бонусов).

Напомним, в текущем сезоне за мерсисайдцев Коутинью провел 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Нудный мудрец

теперь Промес может уйти...

23:08

Russellmoto

Круто))

22:50

Бней Иегуда

Команда то у Ливера сейчас посильнее Барселоны.) Зря португалец на бабло повёлся.)

22:48

Бней Иегуда

А с кем Ливерпуль собрался выигрывать Лигу Чемпионов?) Или выход из группы для них предел мечтаний уже?))

22:46

Panuchi

надеюсь он не заиграет там . игрок то так себе

22:43

Felix BARSA

Чистый футбол закончился, скоро за миллиард начнут продавать и покупать!

22:40

tolkopositiv

Очень крутой трансфер. Именно такого игрока сейчас Барсе и не хватает.

22:37

RW_55

Барсе только Головина осталось подписать и тогда состав укомплектован

22:37

achuburov

Футбол сошел с ума

22:24