"Лестер", "Кардифф" и "Шеффилд Уэнсдей" вышли в 1/16 финала Кубка Англии

"Лестер" на своем поле переиграл "Флитвуд Таун" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где встретится с "Петерборо Юнайтед".

В других встречах "Кардифф Сити" переиграл "Мэнсфилд", а "Шеффилд Уэнсдей" выиграл у "Карлайл Юнайтед". В следующей стадии первая команда сыграет с "Манчестер Сити", а вторая - с подетилем встречи "Стивенейдж" - "Рединг".

Кубок Англии

1/32 финала

"Лестер" - "Флитвуд Таун" - 2:0 (1:0)

Голы: Ихеаначо, 43 (1:0). Ихеаначо, 77 (2:0).

Судья: Мосс.

Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

"Мэнсфилд" - "Кардифф Сити" - 1:4 (1:1)

Голы: Экуэле Манга, 34 (0:1). Роуз, 35 (1:1). Хойлетт, 66 (1:2). Пилкингтон, 71 (1:3). Хойлетт, 89 (1:4).

Судья: Элтрингем.

Мэнсфилд. Стадион "Филд Милл".

"Шеффилд Уэнсдей" - "Карлайл Юнайтед" - 2:0 (1:0)

Голы: Марку Матиаш, 28 (1:0). Нухиу, 66 (2:0).

Судья: Салисбери.

Шеффилд. Стадион "Хиллсборо".