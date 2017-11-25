Клопп считает, что Конте напрасно жалуется на календарь премьер-лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что наставнику "Челси" Антонио Конте не стоит жаловаться на календарь матчей премьер-лиги. Итальянец ранее говорил, что лондонцам дается слишком мало времени на отдых между матчем Лиги чемпионов с "Карабахом" и встречей с "Ливерпулем".

– Я полностью понимаю Конте, но он должен помнить, что в прошлом сезоне у "Челси" был лучший календарь на новогодние праздники, – цитирует Sky Sports Клоппа. – Так что ситуация уравнивается. Все тогда играли каждые два дня, а "Челси" за 12 дней провел три матча. Я не знаю, почему так получилось.

Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится сегодня, начало - в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.