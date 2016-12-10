11:04 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Браво: "Часто слышу критику в адрес своей игры и почти не помню комплиментов"

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Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво выразил мнение, что болельщики должны понимать риск, связанный со стилем его игры. Голкипер подчеркнул, что практически не помнит похвалы в свой адрес, потому что общественность заостряет внимание только на ошибках.

- Если вы играете в таком стиле, то неизбежно совершаете одну ошибку на 300 передач, - приводит The Guardian слова Браво. - Я допустил неточность в матче с "Барселоной" и был удален. Нужно осознавать этот риск. Мне приходится достаточно часто слышать критику и воспринимать ее достойно. Это делает меня сильнее. Я почти не помню  комплиментов в свой адрес.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Garik20002

Такова уж доля вратарская

12:14

supremum

Ну да. "Барселона", "Манчестер сити"- разве в таких командах могут быть сильные вратари? Вопрос риторический.

12:03

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