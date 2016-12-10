Клаудио Браво: "Часто слышу критику в адрес своей игры и почти не помню комплиментов"

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво выразил мнение, что болельщики должны понимать риск, связанный со стилем его игры. Голкипер подчеркнул, что практически не помнит похвалы в свой адрес, потому что общественность заостряет внимание только на ошибках.

- Если вы играете в таком стиле, то неизбежно совершаете одну ошибку на 300 передач, - приводит The Guardian слова Браво. - Я допустил неточность в матче с "Барселоной" и был удален. Нужно осознавать этот риск. Мне приходится достаточно часто слышать критику и воспринимать ее достойно. Это делает меня сильнее. Я почти не помню комплиментов в свой адрес.