Кэррик и Мхитарян могут не сыграть в финале Кубка лиги

Полузащитники "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик и Генрих Мхитарян могут пропустить финал Кубка английской лиги против "Саутгемптона", сообщает The Mirror. Таким мнением поделился главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена" (1:0). В этой встрече оба хавбека получили повреждения. Финал Кубка лиги состоится 26 февраля.

– Не думаю, что Мхитарян будет готов к игре с "Саутгемптоном", – подчеркнул Моуринью. – Скорее всего, ни он, ни Кэррик в этом матче не сыграют. Но это лишь мои личные ощущения.