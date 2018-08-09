Кепа: "Это очень важное решение для моей карьеры и жизни"

Голкипер Кепа Аррисаблаги прокомментировал свой переход в состав "Челси".

23-летний вратарь подписал семилетний контракт. Сообщалось, что сумма перехода составила 80 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным для вратарей. Перед этим самым дорогим голкипером был Алиссон, которого "Ливерпуль" купил в июле за 73 миллиона евро.

'We have a very exciting season ahead of us, so let's go for it!' @kepa_46's first interview as a Blue is now live in the Chelsea app! 👊



📲 https://t.co/zhGX5RrZrE pic.twitter.com/MhhKyriiyh – Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 августа 2018 г.

- Это очень важное решение для моей карьеры и для моей жизни, - цитирует пресс-служба клуба Кепу. - В этом клубе меня привлекло столько вещей: титулы, город, игроки, АПЛ. Я очень благодарен "Челси" за доверие и за то, что приняли меня в команду.

Контракт Аррисабалаги с "Атлетиком" был рассчитан до 2025 года. Клуб был готов отпустить вратаря только за сумму отступных в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне вратарь провел 30 игр в Ла Лиге, 7 из которых отстоял на ноль.