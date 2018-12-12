Хуан Мата: "Счастлив играть за "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата признался, что счастлив играть за "красных дьяволов". 30-летний испанец продолжает вести переговоры о новом контракте - его действующее соглашение с манкунианцами истекает летом 2019 года.

- Все, что я могу сказать, - это то, что я счастлив в "МЮ" и в Англии, - приводит слова Маты портал Goal. - Я играю в Англии уже несколько лет и очень счастлив находиться в этом невероятном клубе. Давайте посмотрим, что произойдет.

Мата выступает за "МЮ" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в составе "красных дьяволов", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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