Хосеп Мария Бартомеу: "Думаю, Погба еще долго будет играть в "МЮ"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу опроверг слухи о том, что каталонцы ведут переговоры о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед". Ранее появилась информация, что каталонцы готовы приобрести француза, отдав за него ряд других игроков.

– Эти слухи не соответствуют действительности, – цитирует The Times Бартомеу. – Мы не говорили об этом с "МЮ". Это просто слухи. Если клуб не хочет кого-то продать, он этого не сделает. Думаю, что Погба еще долго будет в "МЮ", потому что большие команды хотят удержать больших игроков у себя.