Хосеп Гвардьола: "Каждый футболист "Манчестер Сити" должен думать о коллективной игре"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола хочет, чтобы игроки его команды были менее эгоистичными на поле. По его словам, не все футболисты готовы работать на благо коллектива.

– Некоторые футболисты продолжают вести свою игру, – цитирует AFP Гвардьолу. – Нам нужно ежедневно обсуждать наш футбол, наш стиль. Каждый должен высказаться. Мы вместе это обсуждаем. Здорово, если удастся всем договориться о стиле игры. Футболисты должны думать о комфорте одноклубников, должны учитывать мнение друг друга, понимая при этом, что у каждого своя манера игры. Моя задача – найти консенсус, заставить их думать о коллективной игре.