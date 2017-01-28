11:18 28 января | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Каждый футболист "Манчестер Сити" должен думать о коллективной игре"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола хочет, чтобы игроки его команды были менее эгоистичными на поле. По его словам, не все футболисты готовы работать на благо коллектива.

– Некоторые футболисты продолжают вести свою игру, – цитирует AFP Гвардьолу. – Нам нужно ежедневно обсуждать наш футбол, наш стиль. Каждый должен высказаться. Мы вместе это обсуждаем. Здорово, если удастся всем договориться о стиле игры. Футболисты должны думать о комфорте одноклубников, должны учитывать мнение друг друга, понимая при этом, что у каждого своя манера игры. Моя задача – найти консенсус, заставить их думать о коллективной игре.

 

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Материалы REN-TV

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