Гол Рондона не спас "Вест Бромвич" от вылета из кубка Англии

"Вест Бромвич" проиграл "Саутгемптону" в 1/8 финала Кубка Англии. В составе "дроздов" единственный мяч провел экс-форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон.

Отметим, что "Вест Бромвич" проводил матч после громкого скандала - четыре игрока клуба, чьи имена не называются, угнали такси в Барселоне.

Кубок Англии

1/8 финала

"Вест Бромвич" - "Саутгемптон" - 1:2 (0:1)

Голы: Худт, 11 (0:1). Тадич, 56 (0:2). Рондон, 58 (1:2).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Доусон, Хегази, Бэрри (Брант, 72), Крыховяк (Филд, 82), Родригес, Рондон, Филлипс (Берк, 89), Макклин.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Ромеу, 78), Лемина, Тадич, Редмонд (Габбьядини, 72), Каррильо (Симс, 85).

Предупреждения: Крыховяк, 30. Макклин, 42. Каррильо, 45+2. Лемина, 75.

Судья: Кавана.