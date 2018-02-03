Феллаини выбыл из строя примерно на 2 месяца из-за операции на колене

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 26-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" (2:0) сообщил, что полузащитник команды Маруан Феллаини пропустит порядка двух месяцев из-за операции на колене.

– Сегодня утром ему была сделана операция. Я не хочу вдаваться в подробности, пусть доктора вам скажут все официально, – цитирует ESPN Моуринью. – Он выбыл из стоя не до конца сезона. Я думаю, что к концу марта он может вернуться.

В этом сезоне Феллаини провел 16 матчей в клубных турнирах и забил 4 мяча.