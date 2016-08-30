Бастиан Швайнштайгер: "У меня нет никаких проблем с Моуринью"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер заявил, что у него нет проблем с главным тренером Жозе Моуринью. Тем не менее, португальский специалист ранее заявил, что у игрока мало шансов на игровое время в этом сезоне.

– Моя абсолютная мечта – играть за "Манчестер Юнайтед" и помочь клубу достичь своих целей, – цитирует Sky Sports Швайнштайгера. – У меня были разговоры с клубом. У меня нет никаких проблем с Жозе Моуринью, он объяснил мне ситуацию и его точку зрения. Стоит подождать, как будет развиваться ситуация, но я, безусловно, не прекращу играть в футбол.