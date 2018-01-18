"Арсенал" хочет получить от "МЮ" 10 миллионов фунтов и Мхитаряна за переход Санчеса

Руководство "Арсенала" обсуждает с "Манчестер Юнайтед" возможность трансфера нападающего Алексиса Санчеса, утверждает London Evening Standard. Лондонцы готовы отпустить игрока, но взамен хотят получить полузащитника Генриха Мхитаряна и 10 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что контракт 29-летнего чилийца с "канонирами" рассчитан до лета 2018 года. По окончании текущего сезона, в котором он провел за "Арсенал" 22 матча во всех турнирах, забив восемь голов, он может стать свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Санчес согласовал условия контракта с "красными дьяволами". Предполагалось, что договор будет рассчитан на 4,5 года, а зарплата нападающего составит 14 миллионов фунтов в год.