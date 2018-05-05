Алекс Фергюсон находится в тяжелом состоянии в больнице и перенес операцию

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Sky Sports, знаменитый 76-летний шотландский специалист был госпитализирован после того, как пожаловался на проблемы со здоровьем. По данным издания, Фергюсон уже перенес операцию в результате кровоизлияния в мозг. Его сын Даррен отправился в больницу к нему и пропустит ближайший матч команды "Донкастер Роверс", которую он тренирует.

Напомним, что Фергюсон покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в 2013 году.