Операция Фергюсона прошла успешно

"Манчестер Юнайтед" сообщил, что бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон успешно перенес операцию.

- Сэр Алекс Фергюсон сегодня успешно перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. Хирургическое вмешательство прошло очень хорошо, но теперь ему на протяжении некоторого времени потребуется интенсивный уход, чтобы выздороветь, - говорится в сообщении официального Твиттера клуба. – Его семья в связи с этим просит уважать их частную жизнь. Все в "Манчестер Юнайтед" адресуют самые лучшие пожелания.

76-летний шотландец возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Он 13 раз вместе с командой выигрывал чемпионат Англии и дважды – Лигу чемпионов.

Алекс Фергюсон находится в тяжелом состоянии в больнице и перенес операцию