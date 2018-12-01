"Ривер Плейт" отказывается играть финал Кубка Либертадорес в Мадриде

"Ривер Плейт" выпустил заявление, в котором отказывается проводить ответный матч финал Кубка Либертадорес против "Бока Хуниорс" в Мадриде. Игра была перенесена на 9 декабря и должна пройти на стадионе "Сантьяго Бернабеу". ФИФА, КОНМЕБОЛ, Королевская федерация футбола Испании, правительство страны и "Реал" уже дали согласие на проведение встречи.

Изначально игра должна была пройти на стадионе "Ривера" "Монументаль", но была сорвана из-за поведения фанатов. Они забросали автобус "Боки" камнями, ранили несколько игроков, кроме того, ряд футболистов пострадали от слезоточивого газа.

"Ривер Плейт" подтверждает свой отказ от изменения места проведения матча. Клуб считает, что это нарушает расклад сил, вредит всем, кто приобрел билет, влияет на равенство условий из-за потери преимущества своего поля.

Ответственность за провал операции по обеспечению безопасности, происходившей за пределами стадиона, взяли на себя власти города. Это означает, что события, о которых "Ривер Плейт" сожалеет, не являются ответственностью клуба.

Более 66 тысяч человек на стадионе ждали около восьми часов в субботу и вернулись на стадион в воскресенье. Те же зрители необоснованно лишились возможности увидть зрелище из-за существенных затрат и расстояния до места проведения игры.

Непонятно, как главное классико аргентинского футбола не может проводиться в той же стране, что несколько дней назад провела G20. Аргентинская футбольная ассоциация не должна позволить горстке агрессивных фанатов препятствовать проведению суперклассико у нас в стране", - говорится в заявлении на официальном сайте "Ривера".

Отметим, что ранее стало известно, что и "Бока Хуниорс" не хочет проводить встречу в Испании.

Беспорядки перед финалом Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс": разбитый автобус, газовая атака и отмена матча