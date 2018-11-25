Марадона обвинил президента Аргентины в беспорядках перед финалом Кубка Либертадорес

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона обвинил президента Аргентины Маурисио Макри в беспорядках в Буэнос-Айресе перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" (первая встреча завершилась со счетом 2:2). Ответная игра была перенесена из-за нападения фанатов "Ривер Плейт" на автобус с игроками "Бока Хуниорс", которые позднее были атакованы еще и с использованием слезоточивого газа.

– Дела в моей стране обстоят не лучшим образом, – цитирует Marca Марадону. – Президент обманул людей, заявив, что все изменит. Макри делает все только хуже. Всюду ограбления, нападения, но это те изменения, за которые проголосовали люди.

Я ненавижу насилие и с ужасом смотрел на эти новости. Макри же нисколько не позаботился об обеспечении безопасности людей. За это должны отвечать власти.