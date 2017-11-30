Гол Луана помог "Гремиу" завоевать Кубок Либертадорес. Видео

"Гремиу" обыграл "Ланус" в ответном финальном матче Кубка Либертодорес - 2:1. Один из мячей в составе бразильской команды забил нападающий Луан, который летом был близок к переходу в "Спартак". Первая игра также завершилась победой команды из Порту-Алегри - 1:0.
Отметим, "Гремиу" завоевал Кубок Либертадорес в третий раз в своей истории. Предыдущий триумф состоялся в 1995 году.
Кубок Либертадорес
Финал
Ответный матч
"Ланус" (Аргентина) - "Гремиу" (Бразилия) - 1:2 (0:2)
Голы: Фернандинью, 27 (0:1). Луан, 42 (0:2). Санд, 72 (1:2) - с пенальти.
Удаление: Рамиру (83).
Первый матч - 0:1.
GOLAÇO DO LUAN pic.twitter.com/DtEQHr0z4a– Mundo Azul (@MundoAzuul) 30 ноября 2017 г.