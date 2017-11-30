Гол Луана помог "Гремиу" завоевать Кубок Либертадорес. Видео

"Гремиу" обыграл "Ланус" в ответном финальном матче Кубка Либертодорес - 2:1. Один из мячей в составе бразильской команды забил нападающий Луан, который летом был близок к переходу в "Спартак". Первая игра также завершилась победой команды из Порту-Алегри - 1:0.

Отметим, "Гремиу" завоевал Кубок Либертадорес в третий раз в своей истории. Предыдущий триумф состоялся в 1995 году.

Кубок Либертадорес

Финал

Ответный матч

"Ланус" (Аргентина) - "Гремиу" (Бразилия) - 1:2 (0:2)

Голы: Фернандинью, 27 (0:1). Луан, 42 (0:2). Санд, 72 (1:2) - с пенальти.

Удаление: Рамиру (83).

Первый матч - 0:1.