Златко Захович - о матче со "Спартаком": "Надеюсь, повторим успех 2009-го. Буду рад даже победе со счетом 0,5:0"

Один из сильнейших футболистов в истории Словении, а сейчас спортивный директор "Марибора" Златко Захович в эксклюзивном интервью "СЭ" накануне игры со "Спартаком" в Лиге чемпионов вспомнил про то, что в 2009 году сборная Словении победила Россию в стыковом матче чемпионата мира-2010 (1:0 в Мариборе после 1:2 в гостях). Также он надеется, что в поединке с красно-белыми удастся повторить тот успех.

Напомним, что осенью 2009 года Захович дал скандальное интервью "СЭ" с заголовком "Лучше играйте в хоккей", а почти спустя четыре года - объяснился, что это была часть психологической войны.

– Стадион "Людски Врт" пугает российских болельщиков с 2009 года…

– (Перебивает.) Да, я понимаю, о чем вы! Ту игру с Россией невозможно забыть, ведь для Словении она значила очень многое. Вы наверняка еще тогда заметили, как наши фанаты умеют поддерживать своих футболистов, и на матчах "Марибора" гостям тоже тяжело. Надеюсь, в среду повторим тот успех.

– Ваш прогноз?

– Мы уважаем "Спартак". Знаем, что он силен. И я буду рад даже победе со счетом 0,5:0. (Гоша ЧЕРНОВ)

Матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полностью интервью Заховича