Зинедин Зидан: "Завидую Криштиану Роналду и Роналдо"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Атлетико" сравнил нападающего Криштиану Роналду с бразильским форвардом Роналдо. Напомним, с последним Зидан, будучи игроком, выступал за "Королевский клуб".

– Португалец – лучший из игроков, что был у меня в распоряжении как у тренера. К несчастью, мне не посчастливилось сыграть с ним вместе, – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. – Его статистика поражает. Я играл с бразильским Роналдо, который был выдающимся футболистом. Завидую им обоим, так как моя статистика не столь ярка. Я раздавал передачи, но не забивал так много и потому не мог испытывать те же чувства, что они.

Первый матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится во вторник, 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.