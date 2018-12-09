Жозе Моуринью: "Погба выйдет в стартовом составе против "Валенсии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью​ прокомментировал игру полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. 55-летний португальский специалист заявил, что 25-летний француский хавбек сыграет с первых минут в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Валенсии"​, сообщает Goal.

Ранее появилась информация, что Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за плохих взаимоотношений с Моуринью. Футболист остался на скамейке запасных в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма" (4:1).

– Погба должен играть в меналитете "Манчестер Юнайтед", – приводит слова Моуринью Goal в своем Твиттере. – Поль является классным игроком, он имеет большой потенциал, чтобы стать фантастическим игроком. Я планирую, что француз выйдет в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против "Валенсии". Он покажет красивый футбол и докажет всем, что он великолепен.