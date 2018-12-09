СМИ: Погба может покинуть "Манчестер Юнайтед" в январе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб из-за плохих отношений с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью​, сообщает Tuttosport. На 25-летнего футболиста претендует "Ювентус" и "Интер"​.

Новая информация об ухудшении взаимоотношений Погба с Моуринью появилась после матча 16-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма" (4:1), где 25-летний французский хавбек остался на скамейке запасных.

Ранее 55-летний португальский специалист назвал Погба "вирусом" в раздевалке перед своими одноклубниками после матча 14-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (2:2).

В текущем сезоне Погба сыграл в 19 матчах, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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