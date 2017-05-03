23:33 3 мая | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ювентус" обыграл "Монако" благодаря дублю Игуаина

Сегодня. Монте-Карло. "Монако" - "Ювентус" - 0:2. Гонсало ИГУАИН дважды поразил ворота хозяев. Фото REUTERS
Сегодня. Монте-Карло. "Монако" - "Ювентус" - 0:2. Гонсало ИГУАИН дважды поразил ворота хозяев. Фото REUTERS
0
0
0
0
14

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Монако" на своем поле уступил "Ювентусу" – 0:2. Дубль оформил Гонсало Игуаин. Отметим, что это поражение стало для монегасков первым в ЛЧ на своем поле в нынешнем сезоне. Ответный матч пройдет в Турине 9 мая.

Напомним, что в другом полуфинале "Реал" днем ранее разгромил "Атлетико" (3:0). Финал турнира состоится 3 июня.

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

"Монако" (Франция) – "Ювентус" (Италия) – 0:2 (0:1)

Голы: Игуаин, 29 (0:1). Игуаин, 59 (0:2).

"Монако": Субашич, Дирар, Жемерсон, Глик, Сидибе, Бернарду Силва (Туре, 81), Бакайоко (Жоау Моутинью, 66), Фабинью, Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе.

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Дани Алвес, Пьянич (Лемина, 89), Маркизио (Ринкон, 81), Сандру, Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич.

Предупреждения: Бонуччи, 21. Фабинью, 37. Маркизио, 58. Кьеллини, 69.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

3 мая. Монако. Стадион "Луи II".

Трансляция матча "Монако" – "Ювентус"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

0
0
0
0
14
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Фуля

Что-то второй раз мой коммент убирают про Карпина. Ишь, какая у них любовь. Смягчу. Не выдержал пытку дилетантских комментариев облажавшегося тренеришки и стал смотреть по инету.

23:51 3 мая

КирпичИнвест

Не особо "цветные" финалы вырисовываются: Белые - Черно-белые и Красные - Красно-белые.

23:50 3 мая

Thomas_Boy

Ага. Только француз сперва вынес "МанСити" и "Боруссию". Такой жалкий француз...

23:47 3 мая

zoostation

tigana.1982 Ответные можно не проводить... Реал - Ювентус. Супервывеска 23:39 ------------ а ещё бы в финале ЛЕ Аякс - Манчестер Юнайтед сыграли бы, вообще не финалы, а конфэтка!

23:43 3 мая

serzheo

И был Француз изничтожен, ибо жалок в своем существовании. Брависсимо Италия, спасибо Голландия.

23:41 3 мая

rusfed 2.0

Крестовый поход против гламура в футболе

23:40 3 мая

Stanislav1989

Что-то пресные получаются полуфиналы с точки зрения интриги - когда такое было, чтобы уже после первых матчей на 99% были известны оба финалиста. Особенно это касается Ювентуса, который дома очков вообще не теряет, не говоря уже о поражениях 0:2, 0:3, что нужно Монако.

23:40 3 мая

tigana.1982

Ответные можно не проводить... Реал - Ювентус. Супервывеска

23:39 3 мая

Slim Taller

Скучный матч.Ювентус на голову сильнее.

23:37 3 мая

zoostation

Ювентус просто монстр по игре в обороне! Даже юное дарование Kylian Mbappe, по прозвищу "Kyller", ничего не смог сделать с ТАКИМ Юве.

23:37 3 мая

resifi

Вот и сказочке конец.....

23:37 3 мая

КирпичИнвест

Побеждая, Юве откровенно сушит игру. Галицкий бы такой Ювентус разогнал.

23:36 3 мая

Антимайдан

Сожрали монстры Юве молодых-симпатичных монегасков...

23:36 3 мая

Thomas_Boy

Очень хорош "Ювентус". Удачи в финале!

23:36 3 мая