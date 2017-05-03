"Ювентус" обыграл "Монако" благодаря дублю Игуаина

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Монако" на своем поле уступил "Ювентусу" – 0:2. Дубль оформил Гонсало Игуаин. Отметим, что это поражение стало для монегасков первым в ЛЧ на своем поле в нынешнем сезоне. Ответный матч пройдет в Турине 9 мая.

Напомним, что в другом полуфинале "Реал" днем ранее разгромил "Атлетико" (3:0). Финал турнира состоится 3 июня.

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

"Монако" (Франция) – "Ювентус" (Италия) – 0:2 (0:1)

Голы: Игуаин, 29 (0:1). Игуаин, 59 (0:2).

"Монако": Субашич, Дирар, Жемерсон, Глик, Сидибе, Бернарду Силва (Туре, 81), Бакайоко (Жоау Моутинью, 66), Фабинью, Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе.

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Дани Алвес, Пьянич (Лемина, 89), Маркизио (Ринкон, 81), Сандру, Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич.

Предупреждения: Бонуччи, 21. Фабинью, 37. Маркизио, 58. Кьеллини, 69.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

3 мая. Монако. Стадион "Луи II".

Трансляция матча "Монако" – "Ювентус"