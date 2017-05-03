"Ювентус" обыграл "Монако" благодаря дублю Игуаина

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Монако" на своем поле уступил "Ювентусу" – 0:2. Дубль оформил Гонсало Игуаин. Отметим, что это поражение стало для монегасков первым в ЛЧ на своем поле в нынешнем сезоне. Ответный матч пройдет в Турине 9 мая.
Напомним, что в другом полуфинале "Реал" днем ранее разгромил "Атлетико" (3:0). Финал турнира состоится 3 июня.
Лига чемпионов
1/2 финала
Первый матч
"Монако" (Франция) – "Ювентус" (Италия) – 0:2 (0:1)
Голы: Игуаин, 29 (0:1). Игуаин, 59 (0:2).
"Монако": Субашич, Дирар, Жемерсон, Глик, Сидибе, Бернарду Силва (Туре, 81), Бакайоко (Жоау Моутинью, 66), Фабинью, Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе.
"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Дани Алвес, Пьянич (Лемина, 89), Маркизио (Ринкон, 81), Сандру, Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич.
Предупреждения: Бонуччи, 21. Фабинью, 37. Маркизио, 58. Кьеллини, 69.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
3 мая. Монако. Стадион "Луи II".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
Фуля
Что-то второй раз мой коммент убирают про Карпина. Ишь, какая у них любовь. Смягчу. Не выдержал пытку дилетантских комментариев облажавшегося тренеришки и стал смотреть по инету.
23:51 3 мая
КирпичИнвест
Не особо "цветные" финалы вырисовываются: Белые - Черно-белые и Красные - Красно-белые.
23:50 3 мая
Thomas_Boy
Ага. Только француз сперва вынес "МанСити" и "Боруссию". Такой жалкий француз...
23:47 3 мая
zoostation
tigana.1982 Ответные можно не проводить... Реал - Ювентус. Супервывеска 23:39 ------------ а ещё бы в финале ЛЕ Аякс - Манчестер Юнайтед сыграли бы, вообще не финалы, а конфэтка!
23:43 3 мая
serzheo
И был Француз изничтожен, ибо жалок в своем существовании. Брависсимо Италия, спасибо Голландия.
23:41 3 мая
rusfed 2.0
Крестовый поход против гламура в футболе
23:40 3 мая
Stanislav1989
Что-то пресные получаются полуфиналы с точки зрения интриги - когда такое было, чтобы уже после первых матчей на 99% были известны оба финалиста. Особенно это касается Ювентуса, который дома очков вообще не теряет, не говоря уже о поражениях 0:2, 0:3, что нужно Монако.
23:40 3 мая
tigana.1982
Ответные можно не проводить... Реал - Ювентус. Супервывеска
23:39 3 мая
Slim Taller
Скучный матч.Ювентус на голову сильнее.
23:37 3 мая
zoostation
Ювентус просто монстр по игре в обороне! Даже юное дарование Kylian Mbappe, по прозвищу "Kyller", ничего не смог сделать с ТАКИМ Юве.
23:37 3 мая
resifi
Вот и сказочке конец.....
23:37 3 мая
КирпичИнвест
Побеждая, Юве откровенно сушит игру. Галицкий бы такой Ювентус разогнал.
23:36 3 мая
Антимайдан
Сожрали монстры Юве молодых-симпатичных монегасков...
23:36 3 мая
Thomas_Boy
Очень хорош "Ювентус". Удачи в финале!
23:36 3 мая