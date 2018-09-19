Юрген Клопп - о победе над "ПСЖ": "Это было великолепно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "ПСЖ" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:2) заявил, что играть против парижан не в полную силу нельзя. Также он добавил, что "красные" хорошо сыграли в обороне и выполнили план на игру.

- Это было великолепно, - цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. - Мы играли смело и очень страстно. Не давали сопернику разбежаться и здорово оборонялись. Это было замечательно. Сегодня мы не узнали ничего такого, чего не знали до этого. Против "ПСЖ" нельзя играть на 95 процентов. Победу можно одержать только, если играешь на максимуме. Справиться сразу и с Неймаром, и с Ди Марией - задача непростая, но я не помню, чтобы они имели много моментов. Мы хорошо оборонялись.

Когда ты слышишь, что "Ливерпуль" играет с "ПСЖ", уже не думаешь, что у "Ливерпуля" нет ни единого шанса. Два-три года назад было иначе. Ребята просто здорово справились с планом на игру.

Старридж провел отличный матч. Действительно отличный. Вчера у Фирмину не было шансов сыграть, но сегодня он впервые снова смог открыть свой глаз.