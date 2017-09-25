Юрген Клопп: "Интересовался ли "Ливерпуль" Промесом? В мире много сильных игроков"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 2-го тура группового турнира против "Спартака" знает, что нападающий Квинси Промес пропустил матч чемпионата России против "Анжи" (2:2). По его словам, потеря голландца может сказаться на игре красно-белых.

– "Ливерпуль" действительно интересовался Квинси Промесом? Можете что-то сказать по этому поводу?

– Он хороший футболист! Очень хороший! Но больше я ничего не могу сказать по этому поводу. В мире много сильных игроков. И слухов тоже много.

– По вашему мнению, он самый опасный игрок в "Спартаке"? И как в относитесь к тому, что он может не сыграть?

– Знаю, что он уже пропустил последний матч. И пока не знаю, сыграет ли он против нас. Естественно, Промес очень важен для московской команды, имеет великолепную скорость и технику. Его потеря может сказаться на "Спартаке". Но этот клуб не зависит от действий одного футболиста.

– Покеттино как-то сказал, что он влюблен в футболиста своей команды Харри Кейна. А вам какой игрок "Ливерпуля" больше всего нравится?

– А я влюблен в весь "Ливерпуль". И, следовательно, во всех своих игроков. Кейн тоже отличный футболист, но он выступает за "Тоттенхэм". (Михаил ГОНЧАРОВ)