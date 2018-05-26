Валерий Масалитин: "Салах больше похож на Месси, а не на Роналду"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил, что в финале Лиги чемпионов хотел бы увидеть дополнительное время и пенальти, а не игру в одни ворота. Экс-форвард армейцев отмнетил, что во встрече между "Реалом" и "Ливерпулем" будет поддерживать мерсисайдцев.

– "Реал" действует прагматично, а "Ливерпуль" показывает романтический, атакующий футбол, – говорит Масалитин. – Англичане смотрятся более зрелищно, но испытывают проблемы в обороне.

– Будет много голов?

– Хотелось бы. И чтобы была интрига, возможно, дополнительное время и пенальти, и не получилось игры в одни ворота.

– Из тренеров кто вам больше импонирует: Клопп или Зидан?

– Зидан, несмотря на свою короткую тренерскую деятельность, выиграл очень много титулов, чего не скажешь о Клоппе. Но буду болеть за "Ливерпуль".

– "Реал" уже третий раз подряд вышел в финал. Серьезный козырь?

– Конечно. Команда и футболисты опытные. Они самые высокооплачиваемые, звезды, которые знают, что и в какой ситуации нужно делать. В этом плане "Реал" превосходит "Ливерпуль".

– Но у английского клуба есть Салах. Его можно сравнивать с Роналду?

– Если брать это сезон, то да. Но Роналду показывает сильную игру на протяжении нескольких лет, а у Салаха это первый такой случай. По манере Салах ближе к Месси, чем к Роналду. Криштиану показывает более атлетичный футбол, а Салах более мягкий и техничный.

– Каким будет счет?

– Мячей пять-шесть соперники забьют. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)