В финале предварительного раунда Лиги чемпионов сыграют клубы из Косова и Гибралтара

Гибралтарский "Линколн" обыграл "Ла Фиориту" в полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов. В финале он встретится с "Дритой" из Косова, которая в дополнительное время одолела андоррскую "Санта-Колому".

Победитель предварительного раунда выйдет в первый квалификационный раунд. В нем также сыграет 31 победитель чемпионатов, занимающих в рейтинге УЕФА места с 20 по 51-е, кроме Лихтенштейна, у которого нет своего чемпионата.

Лига чемпионов

Предварительный раунд

1/2 финала

"Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Линколн" (Гибралтар) - 0:2 (0:1)

Голы: Эрнандес, 2 (0:1). Морено, 51 (0:2).