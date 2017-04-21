В Барселоне высмеяли жалобы Мадрида на результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Каталонские СМИ с сарказмом прокомментировали информацию о возможных подтасовках во время жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов. Мадридские издания обратили внимание, что легенда валлийского футбола Иан Раш, выбирая соперника "Реала", не перемешивая шары, вытащил "Атлетико". Журналисты предполагают, что шары были подогреты.

В Каталонии же к заявлениям из столицы Испании отнеслись язвительно. Барселонское издание Sport.es опубликовала материал с заголовком "Мадриду подогрели шары". Отметим, что слово "bolas" на испанском имеет двойное значение, в том числе – тестикулы.

Напомним, по итогам жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов в одной паре сыграют "Реал" и "Атлетико", в другой – "Монако" и "Ювентус". "СЭ" провел трансляцию церемонии в Ньоне.