Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были спланированы

Издание AS озадачено поведением легенды валлийского футбола Иана Раша, который как представитель финала Лиги чемпионов-2016/17 провел жеребьевку полуфинала турнира. Отмечается, что после того как экс-игрок "Ливерпуля" вытащил шар с названием "Реала", он, не перемешивая оставшиеся шары в корзине и прощупав следующий шар, свел с мадридцами "Атлетико".

В СМИ существует теория, согласно которой УЕФА хотел избежать возможности очередного финала Лиги чемпионов между клубами из Мадрида. Журналисты считают, что на шары могли воздействовать термически.

Напомним, что за последние три года "Реал" и "Атлетико" дважды встречались в решающей игре турнира.

"СЭ" провел трансляцию жеребьевки