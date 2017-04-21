14:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были спланированы

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Издание AS озадачено поведением легенды валлийского футбола Иана Раша, который как представитель финала Лиги чемпионов-2016/17 провел жеребьевку полуфинала турнира. Отмечается, что после того как экс-игрок "Ливерпуля" вытащил шар с названием "Реала", он, не перемешивая оставшиеся шары в корзине и прощупав следующий шар, свел с мадридцами "Атлетико".

В СМИ существует теория, согласно которой УЕФА хотел избежать возможности очередного финала Лиги чемпионов между клубами из Мадрида. Журналисты считают, что на шары могли воздействовать термически.

Напомним, что за последние три года "Реал" и "Атлетико" дважды встречались в решающей игре турнира.

"СЭ" провел трансляцию жеребьевки

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Санитар леса

Ага) Главнее то, что весь мир видел спланированное уничтожение команд Бавария и ПСЖ в Испании.

14:44

Logva

ИСПАНСКИЕ СМИ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ БЫЛИ СПЛАНИРОВАНЫ--а все мировые СМИ подозревают что судейство в ЛЧ с участием испанских клубов было спланировано!!!

14:36