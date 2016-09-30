УЕФА не открыл дело в отношении "Ростова"

Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал на запрос "СЭ" относительно матча 2-го тура Лиги чемпионов "Ростов" - ПСВ (2:2), сообщив, что никакого дисциплинарного дела в отношении ростовчан нет.

"После этого матча никаких дисциплинарных дел не открыто. Пожалуйста, имейте в виду, что никаких дальнейших комментариев мы делать не будем", - говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, что вчера пошли разговоры, касавшиеся первого тайма игры в Ростове-на-Дону, в ходе которого якобы на поле был брошен банан. По данным пресс-атташе российского клуба Ивана Бодылевского, в рапорте делегата матча подобный эпизод не зафиксирован.

Такого же мнения придерживается президент клуба болельщиков "Ростова" Максим Колесниченко, заявивший, что на поле оказался предмет, являвшийся частью подготовленного фанатами представления: "Видно, что лежит какая-то штука, похожая на банан. Но у нас был перформанс перед матчем, состоявший из таких тюльпанов, которые скашивал комбайн. Эти тюльпаны сделаны из материала, похожего на пенопласт, и были примерно такого же цвета, как и предмет, лежавший на поле". (Александр БОБРОВ)

Виталий Мутко: "Банан? Давайте разберемся сначала"//

Инцидент с бананом на матче "Ростов" – ПСВ не отражен в рапорте делегата УЕФА //

Алексей Сорокин: "Случай с бананом единичный и больше не повторится" //

Вячеслав Колосков: "Банан на матче "Ростов" – ПСВ будет стоить нам дорого"//

FARE отправит в УЕФА отчет по поводу инцидента с бананом в матче "Ростов" – ПСВ