Вячеслав Колосков: "Банан на матче "Ростов" - ПСВ будет стоить нам дорого"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что банан, выброшенный на поле во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, может дорого стоить "Ростову". По его словам, делать такое, особенно в преддверии чемпионата мира, совершенно недопустимо.
- Это все очень плохо для нас, буквально недавно было выступление по поводу упразднения антирасистского комитета в ФИФА, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Говорилось о том, что это безобразие делать такое накануне чемпионата мира в России, которая, как известно, небезгрешна в этом смысле. Этот банан будет стоить нам дорого. Чемпионата мира это не коснется, конечно, но с учетом нашего отрицательного прошлого, конечно, все это хуже не придумаешь.
miker65
Колосков - как пробка. Ну и лежит банан на поле и что дальше? Его же не вручили какому-нибудь негру с уханьем...
11:11
ухтышъ
то есть все люди кто жрет бананы должны чувствовать себя обезьянами!!! но только тогда все равно непонятно почему это расизм?
11:04
баламошка
Болела_23 Какие пиндосы? Это тупое ростовское быдло,которое всегда отличается...//////////////////По официальной версии это были 2 пиндоса, очень похожие на Обаму и Хиллари.
11:04
Болела_23
Какие пиндосы? Это тупое ростовское быдло,которое всегда отличается...
11:02
баламошка
Будем считать, что это была провокация пиндосов. Хотя таких идиотов нужно ловить и сажать. Неприятно, когда из-за одного дебила могут пострадать тысячи. Да даже из-за 2-х дебилов - всё равно неприятно.
10:55
Ржевский200
bobik777 кто тебя из будки выпустил? Быстро на место!
10:53
bobik777
Ростов это колхоз. Это у них в крови. Шоколадный твоих рук дело,я тебя спрашиваю?
10:47