10:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Вячеслав Колосков: "Банан на матче "Ростов" - ПСВ будет стоить нам дорого"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что банан, выброшенный на поле во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, может дорого стоить "Ростову". По его словам, делать такое, особенно в преддверии чемпионата мира, совершенно недопустимо.

- Это все очень плохо для нас, буквально недавно было выступление по поводу упразднения антирасистского комитета в ФИФА, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Говорилось о том, что это безобразие делать такое накануне чемпионата мира в России, которая, как известно, небезгрешна в этом смысле. Этот банан будет стоить нам дорого. Чемпионата мира это не коснется, конечно, но с учетом нашего отрицательного прошлого, конечно, все это хуже не придумаешь.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160929/1102874721.html

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КОММЕНТАРИИ (7)
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miker65

Колосков - как пробка. Ну и лежит банан на поле и что дальше? Его же не вручили какому-нибудь негру с уханьем...

11:11

ухтышъ

то есть все люди кто жрет бананы должны чувствовать себя обезьянами!!! но только тогда все равно непонятно почему это расизм?

11:04

баламошка

Болела_23 Какие пиндосы? Это тупое ростовское быдло,которое всегда отличается...//////////////////По официальной версии это были 2 пиндоса, очень похожие на Обаму и Хиллари.

11:04

Болела_23

Какие пиндосы? Это тупое ростовское быдло,которое всегда отличается...

11:02

баламошка

Будем считать, что это была провокация пиндосов. Хотя таких идиотов нужно ловить и сажать. Неприятно, когда из-за одного дебила могут пострадать тысячи. Да даже из-за 2-х дебилов - всё равно неприятно.

10:55

Ржевский200

bobik777 кто тебя из будки выпустил? Быстро на место!

10:53

bobik777

Ростов это колхоз. Это у них в крови. Шоколадный твоих рук дело,я тебя спрашиваю?

10:47

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