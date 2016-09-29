Вячеслав Колосков: "Банан на матче "Ростов" - ПСВ будет стоить нам дорого"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что банан, выброшенный на поле во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, может дорого стоить "Ростову". По его словам, делать такое, особенно в преддверии чемпионата мира, совершенно недопустимо.

- Это все очень плохо для нас, буквально недавно было выступление по поводу упразднения антирасистского комитета в ФИФА, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Говорилось о том, что это безобразие делать такое накануне чемпионата мира в России, которая, как известно, небезгрешна в этом смысле. Этот банан будет стоить нам дорого. Чемпионата мира это не коснется, конечно, но с учетом нашего отрицательного прошлого, конечно, все это хуже не придумаешь.