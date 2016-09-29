Виталий Мутко: "Банан? Давайте разберемся сначала"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко отметил, что в ситуации с бананом на поле матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" – ПСВ следует разобраться. По его словам, делегаты матча не зафиксировали данный инцидент, а скриншотам верить нельзя.

– Нечего комментировать, давайте разберемся сначала, откуда появилась эта информация. Нам не нужны враги, – цитирует Мутко "Газета.Ru". – Я смотрел весь матч, этот случай не зафиксирован в протоколе. У меня нет никакой официальной информации. Скриншот? Может, кто-то специально сделал его и выложил, у нас "друзей"-то много.

Матч прошел в великолепной атмосфере, от организаторов встречи ничего не поступало: руки пожали и уехали, мужская борьба была. Мы сами в стране разгоним, а потом заинтересуется УЕФА, ФИФА, скриншоты всякие. Есть официальные вещи, которых пока что нет, мне надо разобраться в этой ситуации.

Напомним, встречу, прошедшую в Ростове-на-Дону, обслуживал эстонец Айнар Леппанен. Фрукт замечен на кадрах на 23-й минуте видеотрансляции матча. Он лежал около штрафной площади "Ростова".