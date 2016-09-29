12:21 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Виталий Мутко: "Банан? Давайте разберемся сначала"

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан на поле.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан на поле.
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Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко отметил, что в ситуации с бананом на поле матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов"ПСВ следует разобраться. По его словам, делегаты матча не зафиксировали данный инцидент, а скриншотам верить нельзя.

– Нечего комментировать, давайте разберемся сначала, откуда появилась эта информация. Нам не нужны враги, – цитирует Мутко "Газета.Ru". – Я смотрел весь матч, этот случай не зафиксирован в протоколе. У меня нет никакой официальной информации. Скриншот? Может, кто-то специально сделал его и выложил, у нас "друзей"-то много.

Матч прошел в великолепной атмосфере, от организаторов встречи ничего не поступало: руки пожали и уехали, мужская борьба была. Мы сами в стране разгоним, а потом заинтересуется УЕФА, ФИФА, скриншоты всякие. Есть официальные вещи, которых пока что нет, мне надо разобраться в этой ситуации.

Напомним, встречу, прошедшую в Ростове-на-Дону, обслуживал эстонец Айнар Леппанен. Фрукт замечен на кадрах на 23-й минуте видеотрансляции матча. Он лежал около штрафной площади "Ростова".

Дополнительная информация

http://www.gazeta.ru/sport/news/2016/09/29/n_9164165.shtml#

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Kostromich

А если (предположим) банан кинул болельщик ПСВ? Что тогда? Кого наказывать? Наших - не совсем логично. Правда на западе слово "логика", похоже, отсутствует. А ежели гостей (ПСВ) - то у нас завтра (ха! да уже сегодня!) будет сразу десяток бомжиков, "признавшихся" в том, что это именно они кинули банан, будучи болелами ПСВ с детства, с учетом большой ненависти к Ростову (банан же желтый - один из цветов Ростова) и его игроков "темной национальности".

13:11

sergoX

Пиндосовская провокация. Найти ублюдка и прилюдно обоссать!

13:10

aloveku

да чистейшая провокация. в Ростове давно играют негры, никого бананами не закидывают, а на ЛЧ конечно же надо громко заявить - "в России расизм!! долой ЧМ из России!!". Ну уроды же. Просто живите, работайте, развлекайтесь, что за гнилые акции? им самим не противно?

13:07

Я с рулетом на балконе

"Есть официальные вещи, которых пока что нет, мне надо разобраться в этой ситуации" - Кличко, твой ход!

13:03

Джин Игнатов

Это хорошо что он не внесен в протокол !!!!Когда внесут - сопли жевать уже не будет времени ! Поэтому борьбу надо начинать , чтобы и в думах не мог он быть не у кого , тем более его кинуть на поле ! Мы все знаем когда еще Рогге предупреждал нас и о последствиях по допингу ! Не послушали !!!! Вот и получили ! Об этом говорил Смирнов .

13:03

Инквизитор 2013-9

Какой банан? Это кожура от банана! Джанай после себя не убрал.)))

13:02

ЮКИ

а если на матче с сябрами картофелину достанут,тоже будет расизЬм!?а с украиной кусок сала?

12:55

Cannavaro

Мутко в своем репертуаере))))

12:53

Da Lyrikas

Вот это здорово: "Мы сами в стране разгоним, а потом заинтересуется УЕФА, ФИФА, скриншоты всякие. Есть официальные вещи, которых пока что нет..." По ходу придет время, и Виталий Леонтьевич потеснит Черномырдина со своими высказываниями.

12:41

баламошка

Для начала необходимо арестовать банан и выяснить его гражданство и цели приезда в Россию.

12:39

yamsan

Яя Туре приезжал на матч!? Провокатор хренов..

12:38

Вопреки

Давно пора... Дебилов, конечно, нужно лечить физически... и трудом на изнеможение в ограниченном пространстве. Но...Почему наша пресса сама расдувает этот скандал, если в протокол матча запись об инциденте не внесена, не хочется вам уже спросить ? Лежит и что, кто-то видел что его бросали... и тем более у штрафной хозяев ? Не пора ли положить конец подобным вбросам грязи в прессу ? И вообще-то хочется узнать кто первый опубликовал эту провокацию и на что эти УДОДЫ расчитывают ? Что за идиоты... Кем замечен банан, корреспондентами, желающими санкций клубу "Ростов" или всей Стране ? Зачем мусолить эту тему если никто об этом из официальных лиц УЕФА не говорит ? Господину Мутко, а может быть уже и Президенту России В.В. Путину пора уже поставить подобных " внимательных" и заинтересованных в скандалах писак в определенную позу. Как специально вредят имиджу ДЕРЖАВЫ. Свинтусы

12:32

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