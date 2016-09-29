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29 сентября 2016, 22:36

Полиция не расследует эпизод с выброшенным на поле бананом во время игры "Ростов" - ПСВ

Сергей Максименков
Корреспондент
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Полиция не расследует инцидент с выброшенным на футбольное поле банана в Ростове-на-Дону во время матча группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2). Ранее появились сообщения, что УЕФА может наказать ростовский клуб за расистское поведение болельщиков.

– Полиция обеспечивала пропуск на стадион, – приводит ТАСС слова представителя ГУ МВД по Ростовской области. – Охрану общественного порядка внутри стадиона осуществляли общественные организации, дружинники. Заявления по данному факту в ведомство не поступало.

Источник: http://tass.ru/sport/3664974

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
2-й тайм

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
ФК ПСВ
ФК Ростов
3
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