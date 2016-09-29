Инцидент с бананом на матче "Ростов" - ПСВ не отражен в рапорте делегата УЕФА

Инцидент с выброшенным на поле стадиона "Олимп-2" бананом во время матча Лиги чемпионов "Ростов" - ПСВ (2:2) не был отражен в рапорте делегата матча, утверждает ТАСС. Встречу, прошедшую в Ростове-на-Дону, обслуживал эстонец Айнар Леппанен. Фрукт замечен на кадрах на 23-й минуте видеотрансляции матча. Он лежал около штрафной площади "Ростова".

Напомним, что 9 сентября УЕФА уже наказал "Ростов" проведением одного домашнего матча при частично закрытых трибунах из-за расистского поведения болельщиков во время ответной встречи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). Наказание распространялось как раз на игру с ПСВ.