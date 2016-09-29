Инцидент с бананом на матче "Ростов" - ПСВ не отражен в рапорте делегата УЕФА

Инцидент с выброшенным на поле стадиона "Олимп-2" бананом во время матча Лиги чемпионов "Ростов" - ПСВ (2:2) не был отражен в рапорте делегата матча, утверждает ТАСС. Встречу, прошедшую в Ростове-на-Дону, обслуживал эстонец Айнар Леппанен. Фрукт замечен на кадрах на 23-й минуте видеотрансляции матча. Он лежал около штрафной площади "Ростова".
Напомним, что 9 сентября УЕФА уже наказал "Ростов" проведением одного домашнего матча при частично закрытых трибунах из-за расистского поведения болельщиков во время ответной встречи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). Наказание распространялось как раз на игру с ПСВ.
sergey.v1968
Похоже, лавры английских журналистов, от которых зависят все английские тренеры (точнее, их снятие, - вспомните Эриксона, Капелло, Эллардайса, да и по Ходжсону они прошлись будь здоров) не дают покоя местным журналистам, которые так же хотят влиять на судьбы целых команд.
12:57
Вопреки
Дебилов, конечно, нужно лечить физически... и трудом на изнеможение в ограниченном пространстве. Но...Почему наша пресса сама расдувает этот скандал, если в протокол матча запись об инциденте не внесена, не хочется вам уже спросить ? Лежит и что, кто-то видел что его бросали... и тем более у штрафной хозяев ? Не пора ли положить конец подобным вбросам грязи в прессу ? И вообще-то хочется узнать кто первый опубликовал эту провокацию и на что эти УДОДЫ расчитывают ? Что за идиоты... Кем замечен банан, корреспондентами, желающими санкций клубу "Ростов" или всей Стране ? Зачем мусолить эту тему если никто об этом из официальных лиц УЕФА не говорит ? Господину Мутко, а может быть уже и Президенту России В.В. Путину пора уже поставить подобных " внимательных" и заинтересованных в скандалах писак в определенную позу. Как специально вредят имиджу ДЕРЖАВЫ. Свинтусы
12:30
баламошка
Эстонский делегат сам съел банан, чтоб хоть что-то отжать у России.
12:14
wowaizrostowa73
То есть делегаты матча ничего не заметили, но наши журналисты решили об этом всем рассказать? Уже готовы своих подставить лишь бы какую-нибудь раздуть, козлы.
12:12
qm65883e
а если бы там лежал апельсин или киви?)может вратаря решили подкормить
12:07
Felix BARSA
Вот дебилы,смотрели бы по телику и к кидали бы в него бананами,если неймется! А нормальные болельщики на стадионе поддерживали бы команду!
12:07