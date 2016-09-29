Алексей Сорокин: "Случай с бананом единичный и больше не повторится"

Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин считает, что инцидент с выброшенным на поле бананом во время матча Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2) единичный и не повторится в будущем. Встреча прошла в Ростове-на-Дону в среду.

- Честно говоря, в последние годы у нас не было такого рода инцидентов, - цитирует ТАСС Сорокина. - Мы вместе с Российским футбольным союзом (РФС) следим за этой темой, но, видимо, контролировать абсолютно каждого человека на трибуне невозможно. Я думаю, что этот случай в Ростове единичный и в будущем такого не повторится.

Напомним, что 9 сентября УЕФА уже наказал "Ростов" проведением одного домашнего матча при частично закрытых трибунах из-за расистского поведения болельщиков во время ответной встречи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). Наказание распространялось как раз на игру с ПСВ.