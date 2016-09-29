11:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Алексей Сорокин: "Случай с бананом единичный и больше не повторится"

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан на поле.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан на поле.
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Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин считает, что инцидент с выброшенным на поле бананом во время матча Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2) единичный и не повторится в будущем. Встреча прошла в Ростове-на-Дону в среду.

- Честно говоря, в последние годы у нас не было такого рода инцидентов, - цитирует ТАСС Сорокина. - Мы вместе с Российским футбольным союзом (РФС) следим за этой темой, но, видимо, контролировать абсолютно каждого человека на трибуне невозможно. Я думаю, что этот случай в Ростове единичный и в будущем такого не повторится.

Напомним, что 9 сентября УЕФА уже наказал "Ростов" проведением одного домашнего матча при частично закрытых трибунах из-за расистского поведения болельщиков во время ответной встречи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). Наказание распространялось как раз на игру с ПСВ.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3662973

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КОММЕНТАРИИ (5)
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edos22

Это кинули вратарю или защитникам , видимо им поставили "двойку" за игру ......

13:07

edos22

Расисты и до Ростова добрались.....

13:06

Felix BARSA

Все строят козни против клуба,впереди матч с ЦСКА,ждем продолжения банкета,что на этот раз судья придумает,пеналь,удаление или еще что ....

12:11

alex-ls

я бы сейчас поел банан

11:57

баламошка

Банан кинул Сорокин, чтобы сделать себе рекламу.

11:49

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