Турецкий арбитр не назначил второй пенальти в ворота "Реала"

На 52-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" арбитр Джюнейт Чакыр не назначил еще один пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде Серхио Рамос нарушил правила в своей штрафной площади в единоборстве с Робертом Левандовски.
До этого турецкий рефери не наказал "Королевский клуб" 11-метровым в самом конце первого тайма, когда рукой сыграл Марселу, прервав передачу Джошуа Киммиха. (Александр БОБРОВ)
Мух
Сергей Барнаулец______В Барнауле не видно было?
23:55 1 мая
Slim Taller
Клоун, фол на Бензема тянул на пенальти больше,но Чакыр левые пенальти сегодня не ставил.
23:55 1 мая
Flamenco
Дело Оливера процветает! Судьи бьются за реал! Похоже Перец их удовлетворил всех и сразу))) Молодец
23:52 1 мая
Flamenco
что можно сказать! Поздравляю Перца, вот это купил Чакру))
23:51 1 мая
майор99
А вы еще на наших судей наезжаете) Да они просто няшки)))))))
23:46 1 мая
Сергей Барнаулец
Марселу сыграл рукой или мяч попал в руку Марселу? Аааа, СЭ?
23:46 1 мая