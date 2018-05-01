Турецкий арбитр не назначил второй пенальти в ворота "Реала"

На 52-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" арбитр Джюнейт Чакыр не назначил еще один пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде Серхио Рамос нарушил правила в своей штрафной площади в единоборстве с Робертом Левандовски.

До этого турецкий рефери не наказал "Королевский клуб" 11-метровым в самом конце первого тайма, когда рукой сыграл Марселу, прервав передачу Джошуа Киммиха. (Александр БОБРОВ)