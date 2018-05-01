23:36 1 мая | Футбол — Лига чемпионов

Турецкий арбитр не назначил второй пенальти в ворота "Реала"

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На 52-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал""Бавария" арбитр Джюнейт Чакыр не назначил еще один пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде Серхио Рамос нарушил правила в своей штрафной площади в единоборстве с Робертом Левандовски.

До этого турецкий рефери не наказал "Королевский клуб" 11-метровым в самом конце первого тайма, когда рукой сыграл Марселу, прервав передачу Джошуа Киммиха. (Александр БОБРОВ)

Реал - Бавария

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Мух

Сергей Барнаулец______В Барнауле не видно было?

23:55 1 мая

Slim Taller

Клоун, фол на Бензема тянул на пенальти больше,но Чакыр левые пенальти сегодня не ставил.

23:55 1 мая

Flamenco

Дело Оливера процветает! Судьи бьются за реал! Похоже Перец их удовлетворил всех и сразу))) Молодец

23:52 1 мая

Flamenco

что можно сказать! Поздравляю Перца, вот это купил Чакру))

23:51 1 мая

майор99

А вы еще на наших судей наезжаете) Да они просто няшки)))))))

23:46 1 мая

Сергей Барнаулец

Марселу сыграл рукой или мяч попал в руку Марселу? Аааа, СЭ?

23:46 1 мая

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