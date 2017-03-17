Тиагу: "Бавария" сыграет с одной из лучших команд Европы"

Полузащитник "Баварии" Тиагу уверен в том, что четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов с "Реалом" будут интересными для зрителей. По словам хавбека, мюнхенцам предстоит встретиться с одной из лучших команд в Европе.

- Мы сыграем против действующего обладателя титула, против одной из лучших команд Европы, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Тиагу. - Это определенно будут два очень интересных матча. И мы с радостью ждем их. Четвертьфинал Лиги чемпионов это всегда нечто особенное. То, что мы сначала играем дома, не имеет значения. Мы должны хорошо подготовиться.