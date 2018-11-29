Тьерри Анри: "Теперь "Монако" может сосредоточиться на чемпионате"

Главный тренер "Монако"​ Тьерри Анри после поражения от "Атетико" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) отметил, что теперь команда может сосредоточиться на чемпионате Франции. Монегаски потеряли шансы на выход из группы.

- Мы были скромны в первом тайме, - цитирует пресс-служба клуба Анри. - Быстрый гол соперника лишь усложнил положение дел. После разговора в перерыве мы проявили больше активности. Игроки старались атаковать и чаще идти вперед. У нас было больше опасных моментов и ударов. Нужно постараться повторить то, что мы показали во втором тайме. Я доволен игрой молодых игроков. Бианконе хорошо играл на своем фланге, Массенго был созидателен в центре поля после перерыва.

Молодые игроки проделали ту работу, которую должны были проделать. Достаточно много молодежи появилось на поле одновременно, но это не стало проблемой. Нужно похвалить Академию “Монако”. Я не заметил разницы в возрасте во втором тайме. Это положительный момент в пользу будущего клуба.

Мы покидаем этот турнир и можем сосредоточиться на чемпионате. Настоящая баталия для нас развернется в матчах с "Монпелье” и “Амьеном”. Я стараюсь максимально сбалансировать команду исходя из состояния игроков.