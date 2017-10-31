23:15 31 октября | Футбол — Лига чемпионов

Свилар из "Бенфики" - самый молодой вратарь, отразивший пенальти в Лиге чемпионов


Вратарь "Бенфики" Миле Свилар стал самым молодым голкипером, отразившим пенальти в матче Лиги чемпионов. Голкипер не позволил переиграть себя форварду "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялю на 15-й минуте встречи. 

Отметим, что в предыдущей встрече с "МЮ" Свилар допустил грубую ошибку, далеко выйдя из ворот при подаче со штрафного. Мяч залетел ему за спину и пересек линию ворот.

Трансляция матча "МЮ" - "Бенфика"

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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