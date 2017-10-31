Свилар из "Бенфики" - самый молодой вратарь, отразивший пенальти в Лиге чемпионов

Вратарь "Бенфики" Миле Свилар стал самым молодым голкипером, отразившим пенальти в матче Лиги чемпионов. Голкипер не позволил переиграть себя форварду "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялю на 15-й минуте встречи.

Отметим, что в предыдущей встрече с "МЮ" Свилар допустил грубую ошибку, далеко выйдя из ворот при подаче со штрафного. Мяч залетел ему за спину и пересек линию ворот.

18y 65d - Mile Svilar is the youngest goalkeeper to save a penalty in a Champions League match (18y 65d old). Wall. pic.twitter.com/LyHgtBWgp0 – OptaJoe (@OptaJoe) 31 октября 2017 г.

Трансляция матча "МЮ" - "Бенфика"