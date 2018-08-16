20:45 | Футбол — Лига чемпионов

Светлана Журова: "На Украине раскручивают историю Хачериди, чтобы "зацепить" Россию"


Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала высказывание министра спорта Украины Игоря Жданова, который поблагодарил футболиста ПАОК  Евгения Хачериди, показавшего щитки с изображением украинского флага российской публике после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (0:0).

- Журналисты сразу начинают раздувать новости и обсуждать, кому чего нельзя делать. Любой человек может все что угодно надевать, это его выбор. Просто Украина продолжает эту историю раскручивать, как в ситуации с гостиницей "Москва", в которую футболисты киевского "Динамо" не хотели селиться. А человек, в данной ситуации Хачериди, это понимает и пытается хайпануть. Он знает, что на Украине сорвет аплодисменты за такой поступок. Каждый спортсмен со временем начинает это делать. Они в курсе, что у них на родине будет популярность, поддержка. Им дадут звания героев.

- Футболист сам себя пиарит?

- Конечно. Это не про спорт история, в любом случае.

- За такие высказывания стоит применить какое-то наказание к министру?

- Наши ребята точно также могли достать российский флаг и продемонстрировать публике. Просто дальше мы бы не стали из этого делать что-то сокровенное, к этому спокойно бы отнеслись. На Украине по-другому на некоторые вещи смотрят и поэтому делают такие заявления. Это уже политика, они будут любой повод использовать, чтобы "зацепить" Россию. Наказывать его или нет, не мой вопрос. (Арман МКРТЧЯН)

Спартак М - ПАОК

 

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